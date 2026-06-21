أذربيجان تصدّر شحنة نفط جديدة إلى أرمينيا وتؤمّن عبور بضائع روسية

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

انطلقت من محطة بيلاجاري باتجاه محطة بويوك كسيك الحدودية مع جورجيا شحنة جديدة من المنتجات النفطية تضم 17 عربة قطار محملة بنحو 1000 طن من وقود الديزل متجهة إلى أرمينيا.

وتدل البيانات الرسمية على بلوغ إجمالي الصادرات النفطية الأذربيجانية إلى أرمينيا حتى الآن أكثر من 13 ألف طن من الديزل و4 آلاف طن من بنزين الفئتين أيه أي 92 وأيه أي 95.

وفي سياق متصل، تشهد خطوط السكك الحديدية عبور شحنة ترانزيت روسية جديدة متجهة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان، تحمل 1260 طن من القمح على متن 18 عربة ليرتفع بذلك حجم بضائع الترانزيت الروسية الممررة عبر باكو إلى ما يزيد عن 32 ألف طن من الحبوب و7 آلاف طن من الأسمدة، إلى جانب شحنات من الألمنيوم والأنثراسيت.