رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

استقبل رئيس مجلس وزراء أذربيجان علي أسدوف رئيس مجلس النواب الأردني مازن تركي سعود القاضي مع الوفد المرافق له.

وأفاد مجلس الوزراء بأن الجانبين أكدا خلال اللقاء على أهمية انعقاد الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس بلاد منظمة التعاون الإسلامي في باكو.

وأشاد الطرفان بتطور العلاقات الثنائية المبنية على الصداقة والاحترام المتبادل بتطور ناجح، مع استعراض آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الدعم المتبادل في المحافل الدولية.