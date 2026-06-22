سعر الذهب في السوق العالمية ينخفض بمقدار 65 دولارا

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زلزال بقوة 4.4 درجات في جورجيا
- [12:27]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [11:03]
انخفاض سعر برميل النفط
- [11:01]
رئيس تركمانستان يصل إلى فضولي
- [10:56]
رئيسة المجلس الوطني تستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
- 22.06.2026 [20:58]
مأدبة عشاء على شرف رئيس تركمانستان
- 22.06.2026 [19:50]
أذبرومو تبحث مع عضو الكونغرس الأمريكي فرص الاستثمار المشترك
- 22.06.2026 [18:49]
رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني
- 22.06.2026 [18:07]
العثور على جثامين 3 أشخاص غرقوا في بحر الخزر والبحث جارٍ عن الرابع
- 22.06.2026 [18:04]
مؤتمر البرلمانيات المسلمات في باكو: إشادة دولية بالنموذج الأذربيجاني
- 22.06.2026 [17:59]
رئيسة المجلس الوطني تبحث مع رئيس مجلس النواب الأردني تعزيز التعاون البرلماني
- 22.06.2026 [17:24]
رئيسا اذربيجان وتركمانستان يدليان ببيانين صحفيين محدث
- 22.06.2026 [16:58]
متسلقتان أذربيجانيتان يتسلقان قمة مونتي باتيرنو في إيطاليا
- 22.06.2026 [16:29]
مباحثات حول تخطيط العمليات العسكرية بين ممثلي أذربيجان وقيرغيزستان
- 22.06.2026 [15:52]
رئيس أوزبكستان يستقبل سفير أذربيجان
- 22.06.2026 [15:49]
نائب الوزير: برنامج الدولة للأعوام 2026–2030 يشمل 5 أهداف و86 إجراء محددا
- 22.06.2026 [15:43]
الرئيس إلهام علييف يعقد مع رئيس تركمانستان اجتماعا بحضور الوفدين محدث
- 22.06.2026 [15:34]
الإعلان عن حجم الغاز الطبيعي المنقول عبر خط أنابيب تاب إلى أوروبا
- 22.06.2026 [15:07]
رئيس مجلس النواب الأردني يزور مقبرة الشرف وحديقة النصر في باكو
- 22.06.2026 [15:02]
رئيسة برلمان موزمبيق تصل إلى أذربيجان في زيارة عمل
- 22.06.2026 [14:49]
تبادل الوثائق الأذربيجانية التركمانستانية
- 22.06.2026 [14:42]
رئيس تركمانستان يزور ضريح الزعيم الوطني حيدر علييف
- 22.06.2026 [14:35]
معهد أذربيجان للإلهيات يحتفي بتخريج دفعة جديدة ويتوسع في التعليم الديني
- 22.06.2026 [13:12]
تطهير مساحة 1710.16 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي
- 22.06.2026 [12:52]
المنتخب المصري يحقق أول فوز في تاريخه بكأس العالم
- 22.06.2026 [12:45]
إسبانيا تتغلب على السعودية برباعية نظيفة في كأس العالم
- 22.06.2026 [12:39]
تعزيز التعاون البرلماني بين البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
- 22.06.2026 [12:23]
تعادل سلبي بين بلجيكا وإيران في كأس العالم باكو، 22 يونيو، أذرتاج
- 22.06.2026 [12:21]
أذر تليكوم وتليكوم أرمينيا توقعان اتفاقية لتأمين عبور الإنترنت عبر أذربيجان
- 22.06.2026 [12:11]
نائب الوزير: يجب توسيع البنية التحتية للتخزين إلى جانب زيادة إنتاج الحبوب
- 22.06.2026 [11:59]
الرئيس إلهام علييف يعقد اجتماعا مع نظيره التركماني
- 22.06.2026 [11:17]
مراسم استقبال رسمية لرئيس تركمانستان
- 22.06.2026 [11:16]
انخفاض سعر برميل النفط
- 22.06.2026 [10:58]
رئيس تركمانستان يصل إلى أذربيجان في زيارة دولة
- 22.06.2026 [10:15]
تسرب نفطي في بحر الخزر وأذربيجان تحدد المصدر وتوقف الضخ
- 21.06.2026 [15:48]
الملاكم الأذربيجاني يتوج بطلاً لكأس العالم
- 21.06.2026 [15:33]
رئيس مجلس النواب اليمني يصل باكو
- 21.06.2026 [15:22]
هولندا تسحق السويد بخماسية وتتصدر المجموعة
- 21.06.2026 [14:26]
أذربيجان تصدّر شحنة نفط جديدة إلى أرمينيا وتؤمّن عبور بضائع روسية
- 21.06.2026 [13:54]
الخارجية الأذربيجانية تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين
- 21.06.2026 [13:15]
اليابان تسحق تونس برباعية نظيفة
- 21.06.2026 [12:47]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني مع الوفد المرافق له
- 21.06.2026 [12:12]
رئيس مجلس النواب الأردني يصل باكو
- 20.06.2026 [22:01]
وزيرا خارجية أذربيجان وأوزبكستان يبحثان هاتفياً علاقات التحالف والتعاون
- 20.06.2026 [21:56]
الشراكة الإستراتيجية بين أذربيجان وتركمانستان
- 20.06.2026 [20:19]
الولايات المتحدة تهزم أستراليا وتتمسك بصدارة المجموعة
- 20.06.2026 [19:22]
تركيا تخسر أمام باراغواي بهدف نظيف
- 20.06.2026 [16:55]
البرازيل تهزم هايتي بثلاثية نظيفة
- 20.06.2026 [16:32]
إيراكلي كوباخيدزه: لدينا علاقات ممتازة مع أذربيجان
- 20.06.2026 [16:03]
وكالة تطوير الإعلام تحذر من تلاعب المواقع الإخبارية بالبيانات
- 20.06.2026 [16:02]
المغرب تهزم إسكتلندا بهدف نظيف
- 20.06.2026 [15:53]
ستقوم المحاكم العليا للدول التركية بإنشاء منصة معلومات موحدة
- 20.06.2026 [15:46]
عقد لقاء عمل بين ممثلي أذربيجان وبيلاروس
- 20.06.2026 [15:23]
سعر الذهب والفضة يستمر في الانخفاض
- 20.06.2026 [13:50]
ارتفاع النفط الاذربيجاني في الأسواق العالمية
- 20.06.2026 [11:26]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 20.06.2026 [10:57]
زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب منطقة حدودية بين أذربيجان وأرمينيا
- 19.06.2026 [20:29]
عضو في مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري يزور مقر أناما
- 19.06.2026 [19:17]
انتهاء المهام الدبلوماسية لسفير ماليزيا لدى أذربيجان
- 19.06.2026 [19:16]
أذربيجان مهتمة بتوسيع التعاون مع طاجيكستان في المجالات الاقتصادية والمالية
- 19.06.2026 [18:45]
دراسة وقائع تدمير وتزوير التراث الوطني والثقافي في غرب أذربيجان
- 19.06.2026 [18:39]
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأذربيجاني في زيارة عمل إلى كازاخستان
- 19.06.2026 [18:35]
عقد اللجنة الثلاثية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية اجتماعها الدوري
- 19.06.2026 [18:29]
تقييم التعاون بين أذربيجان ورومانيا في مجالي النقل العابر والرقمنة
- 19.06.2026 [18:28]
وزير الخارجية الأذربيجاني يستقبل السفير الألماني المنتهي مدة عمله في البلد
- 19.06.2026 [17:36]
رئاسة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية تُسلَّم إلى بوركينا فاسو
- 19.06.2026 [17:29]
تطوير التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال اللوجستيات العسكرية
- 19.06.2026 [17:28]
باكو تستضيف مؤتمر الاتحاد الأوروبي للجمباز بالعام المقبل
- 19.06.2026 [17:28]
اجتماع مشترك لوزراء خارجية أربع بلاد يعقد في مصر
- 19.06.2026 [17:27]