مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان

باكو، 23 يونيو، (أذرتاج)

تم تنفيذ شحنة جديدة من البضائع القادمة من الاتحاد الروسي والمتوجهة إلى أرمينيا بالترانزيت عبر أراضي أذربيجان حيث غادرت اليوم من محطة بيلاجاري باتجاه محطة بويوك كسيك الحدودية مع جورجيا. تم اليوم إرسال شحنة من الأسمدة مكوّنة من 6 عربة ويبلغ وزنها 408 طن.

ويُذكر أنه تم حتى الآن نقل أكثر من 33 ألف طن من الحبوب وأكثر من 7 آلاف طن من الأسمدة و133 طن من الألومنيوم و68 طنا من الحنطة السوداء و414 طن من الانثراسيت إلى أرمينيا عبر هذا المسار. وإلى جانب الترانزيت، تشير البيانات إلى تصدير منتجات نفطية من أذربيجان إلى أرمينيا، تشمل أكثر من 14 آلاف طن من الديزل و4000 طن من بنزين Aİ-92 وAİ-95 من بلادنا إلى أرمينيا.