أذربيجان: اجتماعات برلمانية لبحث حماية التراث الثقافي الإسلامي والمؤسسات الدينية ومكافحة الإسلاموفوبيا

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

عقدت اللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون القانونية والثقافية وحوار الحضارات والأديان باتحاد مجالس البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعها الثاني عشر وذلك ضمن أعمال الدورة العشرين للمؤتمر المنعقد في باكو.

وترأس الاجتماع نائب المجلس الوطني الأذربيجاني كمال جعفروف، حيث ناقش المشاركون سبل حماية التراث الثقافي الإسلامي والمؤسسات الدينية ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتوسيع آفاق الحوار بين الحضارات.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة تعزيز التعاون للدفاع عن المصالح المتبادلة للعالم الإسلامي وحماية قيمه الدينية والثقافية.

واختتم الاجتماع باعتماد القرارات ذات الصلة.