10-man Galatasaray survive in 5-goal clash against Rizespor with injury-time winner

Baku, October 4, AZERTAC

Ten-man Galatasaray on Sunday bagged a precious away victory in a knife-edge Turkish Super Lig match against Caykur Rizespor 3-2 with a very late winner scored by Romanian midfielder Olimpiu Morutan, according to Anadolu Agency.

Meanwhile in Istanbul, leaders Fenerbahce beat Kasimpasa 2-1 earlier Sunday at their home ground Ulker Stadium.

Turkish Super Lig Matchday 8 results are as follows:

Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: 1-2

VavaCars Fatih Karagumruk - Medipol Basaksehir: 3-1

Ittifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: 1-2

Goztepe - GZT Giresunspor: 0-1

Besiktas - Demir Grup Sivasspor: 2-1

Oznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakas Hatayspor: 0-2

Fenerbahce - Kasimpasa: 2-1

Gaziantep - Altay: 4-1

Caykur Rizespor - Galatasaray: 2-3