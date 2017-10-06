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    Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 104 times

    06.10.2017 [11:03]

    Baku, October 6, AZERTAC

    Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire 104 times throughout the day", the ministry said in a statement.

    "The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages, including Chinari, Nerkin, Karmiragbur, Mosesgekh and Aygedzor in Berd district, Berdavan, Dovekh, Shavarshavan and Barekamavan in Noyemberyan distrct, unnamed hills in Ijevan and Krasnoselsk districts", the ministry said.

    "The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Goyarkh and Yarimja villages in Tartar, Tagibayli, Shikhlar, Bash Garvand, Garagashli, Yusifjanli and Merzili villages in Aghdam, Kuropatkino village in Khojavand , Ashagi Veyselli, Gobu Dilagarda, Garakhanbayli, Ashagi Seyidahmadli, Gorgan and Horadiz villages in Fuzuli, Nuzgar and village in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Fuzuli and Kojavand ", the ministry added.

    AZERTAG.AZ :Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 104 times
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