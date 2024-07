Aéroports de Paris : Appel à la grève du 17 juillet

Paris, 9 juillet, AZERTAC

Quatre syndicats du gestionnaire des aéroports de Paris réclament une prime « pour l'ensemble du personnel » pendant cette période estivale chargée.

Au lendemain de l’annonce d’un préavis de grève déposé pour le 17 juillet par plusieurs syndicats d’Aéroports de Paris, le gestionnaire se veut rassurant quant au trafic aérien ce jour-là.

« Le dialogue social est permanent au sein d'ADP et la direction reste en contact avec les organisations syndicales. Cette grève ne devrait pas entraîner d’annulation de vols », assure le groupe à BFMTV.

Quatre syndicats de l’entreprise (CGT, CFDT, FO et UNSA) réclament une prime « pour l'ensemble du personnel » durant cette période intense. Ils dénoncent également une « dégradation des conditions de travail » et exigent un plan de recrutement « massif » de 1 000 postes, ainsi que la garantie de pouvoir prendre des jours de congé pendant les Jeux olympiques et paralympiques (JOP).

Cependant, le PDG du groupe, Augustin de Romanet, a pris la décision « unilatérale » de "verser une prime uniquement à une partie du personnel", ont regretté les syndicats dans un communiqué commun.

« Tous les syndicats ont unanimement dénoncé ces méthodes de division et les choix de la direction », indiquent-ils, ajoutant que « le PDG a balayé nos revendications. » Les syndicats jugent ce refus « dogmatique », soulignant que « l'entreprise dispose des ressources pour répondre aux demandes légitimes des salariés et de leurs représentants », notamment grâce aux « dividendes confortables des actionnaires. »

« Si nous en sommes réduits à appeler à la grève, c'est en raison du refus obstiné de la direction et en particulier du PDG d'ADP, qui sous-estime l'ultimatum lancé par les syndicats unis et la détermination des personnels », ont affirmé la CGT, la CFDT, FO et l'UNSA.