Choucha accueille le Forum international de la jeunesse

Choucha, 25 juin, AZERTAC

Le forum international portant sur le thème « By Youth For Youth » (Par et pour les jeunes) a entamé ses travaux à Choucha.

Des représentants d’Etat, des hauts fonctionnaires des organisations internationales, et près de 200 personnes des pays membres de l'ICESCO sont présents au forum.

Le but de ce forum est de discuter des points de vue et des expériences de la jeunesse du monde islamique en matière de consolidation de la paix, de développement durable, de culture et d’environnement, de permettre leur participation dans ce domaine, de discuter de solutions innovantes et de mettre en réseau les jeunes leaders.

Il convient de noter que le forum poursuivra ses travaux les 26-27 juin à Bakou.

Ce forum contribuera à intensifier la participation des jeunes à l'expansion des relations de l'Azerbaïdjan avec différentes régions.