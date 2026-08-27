Cinq millions de manats alloués au Sabah FK

Bakou, 27 août, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a signé une ordonnance portant octroi d’un soutien financier au Sabah FK.

Selon l’ordonnance, à la suite de la qualification du champion national pour la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA, 5 millions de manats, provenant du fonds de réserve du président de la République prévu dans le budget de l’État 2026, ont été alloués au club.

Le ministère des Finances est chargé d’assurer le financement prévu, tandis que le Cabinet des ministres doit régler les questions découlant de l’ordonnance.

Il convient de noter que le Sabah FK s’était qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des champions après avoir éliminé le club israélien Hapoel (Beer-Sheva) sur le score de 6-4 à l’issue des deux rencontres.