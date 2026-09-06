Coup d’envoi d’un festival international d’échecs à Gouba

Gouba, 6 septembre, AZERTAC

Le coup d’envoi du Festival international d’échecs « Gouba Open 2026 » a été donné.

Plus de 300 joueurs d’échecs, venus d’Azerbaïdjan et de dix pays étrangers, participent à cette compétition. Le montant total des prix mis en jeu constitue 24 420 manats.

Organisé conjointement par le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération azerbaïdjanaise des échecs et le club d’échecs « Ag Top », le festival se tient pour la deuxième fois.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le président de la Fédération azerbaïdjanaise des échecs et vice-président de la Fédération internationale des échecs, Mahir Mammadov, a souligné que les tournois régionaux jouaient un rôle important dans la popularisation des échecs à travers le pays.

La compétition est dédiée à la mémoire de Gudret Ismaïlov, arbitre international qui a joué un rôle exceptionnel dans le développement de la tradition échiquéenne et dans la formation de l’école d’échecs de Gouba.

Le Festival international d’échecs « Gouba Open 2026 » se poursuivra jusqu’au 12 septembre.