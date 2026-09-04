Deux personnes retrouvées vivantes au Népal neuf jours après la catastrophe

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Deux hommes coincés dans le tunnel du projet hydroélectrique Trishuli 3A, qui a été gravement touché par les coulées de boue meurtrières de la semaine dernière, ont été secourus vivants, a annoncé l'armée népalaise.

"Après dix jours d'obscurité, la vie a retrouvé la lumière. Deux personnes ont été secourues vivantes à l'intérieur du tunnel du projet hydroélectrique de Trishuli-3A", a déclaré l'armée népalaise dans un message publié sur les réseaux sociaux. "L'opération de sauvetage est en cours".

Ce sauvetage a ravivé l'espoir que les personnes que l'on croit coincées dans les tunnels de plusieurs projets touchés par les inondations puissent également être secourues saines et sauves.

Le secrétariat du ministre de l'Energie, des Ressources en eau et de l'Irrigation a confirmé que Kabir Maharjan, 45 ans, superviseur du projet d'automatisation hydroélectrique d'Upper Trishuli 3A originaire de Katmandou, et Sanjaya Sah, 30 ans, contremaître du district de Saptari, ont été secourus vivants.

Selon les médias locaux, l'équipe de secours a redoublé d'efforts pour percer le tunnel après avoir entendu des voix provenant de l'intérieur et établi une communication avec les personnes piégées.

Les coulées de boue meurtrières du 26 août ont dévasté les infrastructures le long des cours d'eau Bhotekoshi et Trishuli, faisant au moins 1.259 morts, tandis que 5.083 personnes étaient toujours portées disparues jeudi soir, selon le dernier rapport de situation publié par l'Autorité nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophe. (Agence Xinhua)