Doha accueillera le Sommet mondial pour le développement social

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

L’Assemblée générale des Nations Unies, par ses résolutions 78/261 et 78/318, a décidé de convoquer en 2025 le « Sommet mondial pour le développement social », intitulé « Deuxième Sommet mondial pour le développement social ». Réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, le Sommet vise à combler les lacunes et à réaffirmer l’engagement envers la Déclaration de Copenhague sur le développement social et le Programme d’action ainsi que leur mise en œuvre, et à donner un nouvel élan à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le Sommet se tiendra à Doha, au Qatar, du 4 au 6 novembre au Centre national des congrès du Qatar. Les événements préalables au Sommet auront lieu le 3 novembre 2025.

Dans un monde confronté à l’aggravation des inégalités, aux changements démographiques et aux mutations technologiques et environnementales rapides, le Deuxième Sommet mondial pour le développement social constitue une plateforme essentielle de dialogue mondial et d’action collective. Il offre un espace unique permettant aux dirigeants des gouvernements, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, de la société civile, du secteur privé, des institutions universitaires et du système des Nations Unies de débattre des questions de développement social au plus haut niveau et de faire progresser le progrès social, en veillant à ce que personne ne soit laissé de côté dans notre cheminement collectif vers le développement durable. (ONU)