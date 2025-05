Etats-Unis : La Fed maintient ses taux directeurs inchangés à 4,25%-4,5%

Bakou, 8 mai, AZERTAC

La Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) a laissé mercredi ses taux d'intérêt directeurs fédéraux inchangés, avec une fourchette cible de 4,25% à 4,5%, alors que les politiques tarifaires de l'administration Trump devraient selon les pronostics entraîner une hausse de l'inflation et un ralentissement de la croissance économique, indique l’agence de presse Xinhua.

"L'incertitude quant aux perspectives économiques s'est encore accrue", a indiqué le Federal Open Market Committee (FOMC), comité directeur de la banque centrale, dans le communiqué publié à l'issue de sa réunion de deux jours.

"Le Comité est attentif aux risques qui pèsent sur les deux volets de son double mandat et estime que les risques de hausse du chômage et de hausse de l'inflation ont augmenté", selon ce communiqué.

Alors que les turbulences liées aux tarifs douaniers s'intensifient et que les risques d'inflation refont surface, les économistes et les acteurs du marché s'inquiètent de plus en plus d'un ralentissement de la croissance économique, certains craignant que le marché du travail ne soit touché et qu'une récession ne soit possible.