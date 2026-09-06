Explosion de mine dans le district d’Aghdam

Bakou, 6 septembre, AZERTAC

Une explosion de mine s’est produite le 5 septembre dans le village de Tchemenli Sarydjaly du district d’Aghdam, libéré de l’occupation.

Les services de presse du ministère de l’Intérieur, du Parquet général et de l’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) ont publié un communiqué conjoint concernant l’incident.

Selon ce communiqué, un tracteur conduit par Elmdar Sariyev, né en 1972 et résidant du village de Shotlanly du le district d’Aghdjabédi, a heurté une mine dans une zone non déminée. Le conducteur a été blessé dans l’explosion.

Une enquête est actuellement menée par le Parquet du district d’Aghdam.

L’ANAMA, le ministère de l’Intérieur et le Parquet général ont une nouvelle fois appelé les citoyens à respecter strictement les consignes de sécurité, à tenir compte des panneaux signalant la présence de mines, à ne pas toucher aux objets suspects, à éviter de pénétrer dans des zones inconnues et à ne pas franchir les clôtures de sécurité mises en place.