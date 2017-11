Le président Ilham Aliyev a reçu une délégation de l’entreprise CISCO VIDEO

Bakou, 29 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 29 novembre une délégation conduite par Guy Diedrich, vice-président de l’entreprise CISCO pour les innovations globales.

Guy Diedrich a souligné que l’entreprise qu’il représentait entretenait une coopération réussie avec l’Azerbaïdjan et collaborait efficacement avec le Ministère des Transports, de la Communication et des Hautes technologies. Se rappelant de ses entretiens précédents avec le président Ilham Aliyev, Guy Diedrich a noté que de très bons résultats avaient été obtenus après ces rencontres. Soulignant qu’ils travaillaient sur un certain nombre de projets importants concernant l’Azerbaïdjan, le vice-président a fait savoir que la société CISCO accordait une grande importance à la coopération avec ce pays et qu’il existait toutes les possibilités pour la mise en œuvre efficace des travaux dans un bref délai en Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a indiqué la coopération réussie de l’Azerbaïdjan avec a société CISCO. Le chef de l’Etat a pour sa part évoqué les rencontres qu’il avait tenues avec les dirigeants de cette entreprise et a dit que de bonnes bases avaient été créées pour le développement des relations au cours de la période écoulée depuis ces entretiens. Le président de la République s’est dit convaincu que cette coopération continuerait de s’élargir.

«Le secteur des technologies de l’information est l’un des axes prioritaires pour l’Azerbaïdjan», a estimé le président Ilham Aliyev, marquant l’importance des travaux de grande envergure effectués dans ce domaine en Azerbaïdjan en termes de développement rapide de l’économie du pays.