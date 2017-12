Les perspectives de développement des relations Azerbaïdjan-Vatican au menu des discussions

Vatican, 13 décembre, AZERTAC

Les perspectives de développement des relations entre l’Azerbaïdjan et le Vatican ont fait l’objet d’un échange de vues.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en France et à la fois au Vatican, Rahman Mustafayev, s’est entretenu avec Monseigneur José Avelino Bettencourt, chef du protocole au Secrétariat d’Etat du Saint-Siège.

La contribution de l’Azerbaïdjan au développement du dialogue interculturel et interreligieux a été abordée, les visites des dirigeants de l’Eglise catholique romaine en Azerbaïdjan ont été évoquées au cours de l’entretien.

Quant aux relations entre la Fondation Heydar Aliyev et le Vatican, les parties ont parlé des mérites exceptionnels de Mme Mehriban Aliyeva, première vice-présidente azerbaïdjanaise et présidente de la Fondation, dans l’approfondissement des liens entre l’Azerbaïdjan et le Vatican. La contribution de la Fondation Heydar Aliyev à la restauration des Catacombes des Saints Marcellin et Pierre et à la réalisation d’autres projets a été mise en valeur.

L’ambassadeur Rahman Mustafayev a offert à son interlocuteur des publications sur l’histoire et la culture de l’Azerbaïdjan.

Le consul de l’ambassade d’Azerbaïdjan en France, Zaour Ferhadov, a lui aussi été présent lors de l’entretien.