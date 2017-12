Un contrat sur le lancement d’un nouveau projet a été signé pour soutenir le développement des petites entreprises familiales en Azerbaïdjan

Bakou, 13 décembre, AZERTAC

Un accord sur le lancement d’un nouveau projet a été signé ce mercredi, au Centre №1 du Service ASAN, entre l’Union européenne (UE), le Programme des Nations Unies pour le Développement et l’entité juridique « ABAD » pour soutenir les petites entreprises familiales dans la zone économique azerbaïdjanaise de Chéki-Zagatala.

Inam Karimov, président de l’Agence nationale pour le service à la personne et les innovations sociales auprès de Présidence de la République d’Azerbaïdjan, Kestutis Jankauskas, chef de la représentation de l’UE en Azerbaïdjan, Ghulam Isaczai, coordinateur résident de l’ONU en Azerbaïdjan et représentant résident de l’ONU pour le Développement, les délégués de la représentation de l’UE et de la direction du Service ASAN ont été présents à la cérémonie.

Le contrat a été signé par Inam Karimov, président de l’Agence nationale pour le service à la personne et les innovations sociales auprès de Présidence de la République d’Azerbaïdjan, et Ghulam Isaczai, coordinateur résident de l’ONU en Azerbaïdjan et représentant résident de l’ONU pour le Développement, les délégués de la représentation de l’UE.