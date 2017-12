Le président de la République a reçu le ministre turc des affaires étrangères

Bakou, 20 décembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mercredi matin une délégation menée par Mevlut Cavusoglu, ministres des Affaires étrangères de la République de Turquie.

Le ministre Mevlut Cavusoglu a transmis les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le ministre turc a souligné l'importance de nombreuses visites et réunions mutuelles pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Evoquant sa rencontre précédente avec le président Ilham Aliyev et l'ouverture du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars cette année, Mevlut Cavusoglu a dit espérer que d'importants projets seraient mis en œuvre sous les auspices des chefs d'Etat dans les années à venir. Abordant l'importance de la réunion tripartite des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais, turc et iranien, Mevlut Cavusoglu s'est dit convaincu que ces réunions se poursuivraient à l'avenir.

Le président Ilham Aliyev a dit que les relations bilatérales azerbaïdjano-turques étaient au niveau plus élevé, mettant en valeur l'importance des visites réciproques régulières de haut niveau dans le renforcement des relations. Le chef de l'Etat a souligné l'importance du soutien mutuel entre les deux pays. Le président Ilham Aliyev a déclaré que la réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais, turc et iranien, organisée aujourd'hui à Bakou, revêtait une grande importance pour le renforcement de la coopération.

Abordant l'ouverture de la ligne de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, le chef de l'Etat l’a jugé non seulement non seulement comme un événement régional, mais aussi comme un événement international important.

L’accent a été mis sur l’importance du bon avancement du projet TANAP.

Le président de la République a remercié pour les salutations de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et demandé de lui transmettre les siennes.