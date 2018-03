Lettre de condoléances de M. Yousef Al-Othaimeen, Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d'Azerbaïdjan

Excellence,

J'ai été profondément attristé par la nouvelle de l'incendie survenu au Centre de toxicomanie national à Bakou qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines.

En tant qu'Organisation de la coopération islamique, nous partageons, Monsieur le Président, votre chagrin en ces circonstances douloureuses. J'adresse au nom de l'Organisation de la coopération islamique et en mon nom personnel mes vives condoléances aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple azerbaïdjanais, de même que j'implore la miséricorde d'Allah pour ceux qui sont morts et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de ma très haute considération.

Yousef Al-Othaimeen,

Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique