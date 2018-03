Message de félicitations de M. Ilham Aliyev, Président de la République d'Azerbaïdjan

Son Excellence M. Mamnoon Hussain, Président de la République islamique du Pakistan

Bakou, le 19 mars 2018

Monsieur le Président,

A l'occasion de la fête nationale du Pakistan, je tiens à adresser, en mon nom propre et en celui du peuple azerbaïdjanais, mes sincères félicitations à vous-même ainsi qu'au peuple pakistanais.

Les relations azerbaïdjano-pakistanaises s’appuient sur la volonté de nos peuples frères qui partagent des valeurs spirituelles communes. J’ai le plaisir de souligner en particulier le haut niveau actuel de nos relations interétatiques basées sur la confiance et le soutien mutuels.

Je suis convaincu que nos efforts destinés à développer et renforcer notre partenariat et alliance stratégiques, notre coopération bilatérale et multilatérale serviront désormais aux intérêts de nos peuples et pays.

En ce jour remarquable, je vous renouvelle mes vœux de bonne santé et de succès, souhaite la paix et le bien-être au peuple pakistanais ami.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan