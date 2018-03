Un groupe d’experts internationaux a effectué des observations préélectorales dans les régions

Bakou, 28 mars, AZERTAC

Le directeur de l'Institut international pour le suivi de la démocratie, du parlementarisme et du respect des droits électoraux des citoyens dans les États membres de l'Assemblée interparlementaire de la Communauté des États indépendants, Dmitri Gladey et le chef du groupe d'experts de ladite institution, Stanislav Tkachenko, ont visité, en marge de l’observation à long terme des élections présidentielles en République d’Azerbaïdjan, la circonscription électorale №2 de l’arrondissement de Binéguédi.

Lors de la réunion, les observateurs ont été informés du Code électoral de la République d'Azerbaïdjan, des travaux effectués par les commissions électorales pour l’organisation et le déroulement des élections en conformité avec le calendrier.

Les employés et les experts du bureau de Bakou dudit institut ont également mené des observations à long terme dans les villes de Lenkéran et Gandja. Pendant les observations, ils ont pris connaissance des travaux effectués en matière de préparation et de déroulement des élections dans les circonscriptions électorales et les bureaux de vote. En outre, les experts ont trouvé des réponses à leurs questions auprès des commissions électorales.