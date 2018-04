Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation du Bureau international des expositions

Bakou, 18 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu ce mercredi une délégation menée par l'ambassadeur Jai-chul Choi, délégué de la République de Corée auprès du Bureau international des expositions.

Jai-chul Choi a présenté au nom de la délégation ses félicitations au président azerbaïdjanais à l'occasion de sa victoire et de son investiture.

Jai-chul Choi a noté qu'ils sont ravis d'avoir l'occasion de connaître un beau pays comme l'Azerbaïdjan et d'être témoin des processus dynamiques qui se déroulent ici. Jai-chul Choi a dit que l'objectif primordial de la visite de la délégation était d'étudier les conditions et les opportunités existant en Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les félicitations.

Le chef de l'Etat a dit que l'Azerbaïdjan était un jeune Etat indépendant, ajoutant que des réformes politiques, économiques et sociales avaient été réalisées dans un court laps de temps et que son pays avait déjà réussi à faire preuve d'un développement réussi, ainsi que d'une transformation rapide dans les domaines du développement économique et politique. Le président Ilham Aliyev a souligné que les travaux effectués au cours de ces années montraient qu'un jeune Etat peut vivre avec succès de manière autonome et organiser un grand nombre d'événements internationaux. Le chef de l'Etat a souligné que Bakou avait accueilli avec succès de nombreux événements internationaux importants dans les domaines politique, culturel et sportif. Le président Ilham Aliyev a déclaré que la visite de la délégation en Azerbaïdjan constituait une bonne occasion pour mieux connaître le pays et a dit espérer que la visite serait couronnée de succès.