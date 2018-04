Message de félicitations de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président, mon cher frère,

A l’occasion de votre réélection au poste de président de la République d’Azerbaïdjan, je tiens à vous exprimer mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de réussite durable dans l’exercice de vos hautes fonctions, dans vos actions en faveur des intérêts du peuple azerbaïdjanais et visant à continuer de conduire votre pays vers le progrès et la prospérité.

La confiance renouvelée en votre personne par le peuple azerbaïdjanais frère traduit la grande valeur qu'il attache à vos qualités d’homme d’Etat chevronné et vos efforts inlassables en faveur d’un développement global et durable de votre pays.

Je me félicite du niveau actuel des relations de coopération qui se développent dynamiquement entre nos deux pays.

Je voudrais continuer à œuvrer avec vous afin de renforcer la coopération dans tous les domaines, ce qui est la manifestation de servir les intérêts de nos deux peuples et des liens fraternels eux .

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Mohammed VI

Roi du Maroc