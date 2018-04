Message de félicitations adressé à M. Miguel Diaz-Canel Bermudez, Président du Conseil d’Etat de la République de Cuba

Son Excellence Monsieur Miguel Diaz-Canel Bermudez, Président du Conseil d’Etat de la République de Cuba

Monsieur le Président,

Je vous félicite sincèrement pour votre élection au poste de président du Conseil d’Etat de la République de Cuba.

J’espère que nous déploierons des efforts communs pour développer encore davantage et renforcer les relations d’amitié et de coopération entre l’Azerbaïdjan et Cuba.

Je saisis cette heureuse occasion pour vous souhaiter santé et bonheur, ainsi que succès dans l’exercice de votre haute mission au service du peuple cubain ami.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mon profond respect.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan