Message de félicitation de M. Antonio Guterres, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

Excellence,

Je vous adresse mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux à l’occasion de votre réélection à la présidence de la République d’Azerbaïdjan.

Nous avons l'intention de poursuivre notre coopération étroite avec vous sur des questions d'intérêt commun par l'intermédiaire du coordonnateur résident en Azerbaïdjan et des autres organismes des Nations Unies.

Nous croyons que l'Azerbaïdjan est attaché aux valeurs et principes fondamentaux des Nations Unies, y compris ceux de paix, de sécurité, de développement durable et de droits de l'homme dans le monde. Je suis convaincu que sous votre présidence, l'Azerbaïdjan continuera à jouer un rôle important dans la résolution des défis auxquels sont confrontés les jeunes et dans le dialogue interculturel.

Comme vous le savez, l'ONU a soutenu de manière constante et ferme les efforts déployés par les co-présidents du Groupe de Minsk de l'OSCE en vue du règlement négocié du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh qui dure depuis longtemps. J'espère que les efforts dans ce sens s’intensifieront et donneront des résultats positifs en vue d’obtenir une paix et une prospérité durables pour tous les peuples de la région du Caucase du Sud.

Veuillez agréer, Excellence, l’expression de mon profond respect.

Antonio Guterres,

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies