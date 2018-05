Lettre de félicitations de M. Hanns-Eberhard Schleyer, Président du Conseil d’administration du Forum Allemagne-Azerbaïdjan

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev Président de la République d’Azerbaïdjan

Monsieur le Président,

Au nom du Conseil d’administration du Forum Allemagne-Azerbaïdjan, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre réélection à la présidence de la République d’Azerbaïdjan.

L'Azerbaïdjan et l'Allemagne se sont rapprochés dans les domaines politique, économique, scientifique et culturel au cours des dernières années. Le Forum Allemagne-Azerbaïdjan a déployé, grâce à nombreuses conférences, visites de délégations et plates-formes de discussion organisées par lui-même, des efforts pour développer les relations entre les deux pays et a contribué à mieux faire connaître l'Azerbaïdjan.

En espérant pouvoir compter sur votre soutien même à l'avenir, je forme des vœux de nouveaux succès et de bonheur dans l’exercice de votre haute mission.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Hanns-Eberhard Schleyer

Président du Conseil d’administration du Forum Allemagne-Azerbaïdjan