Message de félicitations de M. Martin Vizcarra Cornejo, Président de la République du Pérou

Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev Président de la République d’Azerbaïdjan

Excellence, Monsieur le Président,

Je vous félicite sincèrement, au nom du gouvernement et du peuple du Pérou, pour votre réélection à la présidence de la République d'Azerbaïdjan.

Je vous souhaite de nouveaux succès dans l’exercice de votre haute mission, je forme des vœux pour le renforcement des relations politiques, diplomatiques, économiques et commerciales, ainsi que des liens d'amitié et de coopération entre le Pérou et l'Azerbaïdjan.

Je vous prie d’agréer, Votre Excellence, l’expression de mon profond respect.

Martin Vizcarra Cornejo

Président de la République du Pérou