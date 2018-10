L’Azerbaïdjan occupe la première place dans l’espace post-soviétique en termes de stabilité publique et politique

Bakou, 12 octobre, AZERTAC

Au cours des 15 ans de sa présidence, Ilham Aliyev, s’appuyant principalement sur la plateforme de l’unité citoyenne fondée par le leader national Heydar Aliyev, a renforcé la stabilité publique et politique interne, a assuré la sécurité de la population, les droits et libertés fondamentaux des gens, la prospérité du pays et est parvenu à l’amélioration du bien-être des citoyens. A présent, il est possible de dire sans hésitation que l’Azerbaïdjan occupe la première place dans l’espace post-soviétique pour l’unité nationale citoyenne interne, la forte stabilité publique et politique, établie grâce au soutien de la majorité de la population à la politique menée par l’Etat », lit-on dans l’article intitulé «La chronique du grand triomphe des 15 ans de présidence» du professeur Ali Hassanov, assistant du président azerbaïdjanais aux affaires publiques et politiques.

Ali Hassanov souligne qu’au cours des 15 dernières années, l’Azerbaïdjan a également renforcé sa place dans le top 3 parmi les pays de la région en matière de contrôle de l’Etat sur les principaux paramètres de développement interne, y compris la stabilité macroéconomique, l’économie en croissance dynamique, la dynamique du système de protection sociale et morale, la situation démographique positive, les processus de migration et d’urbanisation, ainsi que d’efficacité de l’administration publique.

«Grâce à la politique étrangère fondée sur les intérêts nationaux, menée par le président Ilham Aliyev, l’Azerbaïdjan a été reconnu comme un pays ayant sa position indépendante, sa réputation internationale s’est progressivement accrue. En 2011, l’Azerbaïdjan a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU avec le soutien de 155 pays, a adhéré au Mouvement des non-alignés qui regroupe 120 pays. La République d’Azerbaïdjan présidera le Mouvement en 2019-2022. L’Azerbaïdjan a établi des relations de partenariat stratégique et a signé des documents pertinents avec 9 pays membres de l’Union européenne», écrit A. Hassanov.