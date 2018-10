Samir Valiyev: 79% des travaux sur le projet de TAP ont été effectués

Bakou, 19 octobre, AZERTAC

Au total, 79% des travaux sur le projet de TAP, y compris ceux d’ingénierie, de fourniture et de construction ont été effectués, a déclaré Samir Valiyev, vice-ministre azerbaïdjanais de l’Energie, lors de la IIIe édition de la conférence sur l’Eurasie intitulé «L’impact des changements globaux dans l’industrie énergétique de la région Caspienne et de l’Asie centrale» à Bakou.

Il a fait savoir que les travaux du projet avancent comme prévu.

A noter qu’étant la suite du Gazoduc du Caucase du Sud et de TANAP, le projet de TAP vise à acheminer le gaz naturel azerbaïdjanais vers le sud de l’Italie et depuis là, vers l’Europe de l’Ouest, via la Grèce et l’Albanie, ainsi que la mer Adriatique.

Les actionnaires du projet TAP sont : BP (20 %), Socar (20 %), Snam (20 %), la Belge Fluxys (19 %), l'Espagnole Enagás (16 %) et la Suisse Axpo (5 %).