Khaled Abdulaziz Al Faleh : Normaliser le niveau de la production mondiale de pétrole est l’un des objectifs primordiaux

Bakou, 18 mars, AZERTAC

Normaliser le niveau de la production mondiale de pétrole est l’un des objectifs primordiaux, a déclaré Khaled Abdulaziz Al Faleh, ministre de l’Energie, de l’Industrie et des Ressources minières de l’Arabie saoudite, lors de la 13e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays membres de l’OPEP et non OPEP tenue le 18 mars à Bakou.

Il a été noté que des mesures importantes avaient été prises l'année dernière pour équilibrer le marché mondial du pétrole. Le niveau acceptable des prix actuels du pétrole est le fruit de la coopération dans le format OPEP et OPEP+.

« Il est très important de tenir la réunion d'aujourd'hui à Bakou, pays du pétrole. Aujourd’hui, l'Azerbaïdjan est un participant actif de la coopération dans le format de l'OPEP+ », a-t-il estimé.