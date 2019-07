Les parajudokas azerbaïdjanais ont brillé en Italie

Bakou, 29 juillet, AZERTAC

L’équipe d’Azerbaïdjan de parajudo a remporté 10 médailles, dont 1 en or, 4 en argent et 5 en bronze aux Championnats d'Europe de judo à Gênes, en Italie.

L’athlète azerbaïdjanaise Khanym Husseynova (63 kg) est montée sur la plus haute marche du podium. Les médailles d’argent ont été décrochées par Sevda Valiyeva (57 kg), Dursadaf Karimova (70 kg), Bayram Moustafayev (66 kg) et Ilham Zakiyev (+100 kg). Sabina Abdoullayeva (52 kg), Namig Abbasly (66 kg), Ramil Gassimov (73 kg), Husseyn Karimli (83 kg) et Kenan Abdoulkhanly (100 kg) ont dû se contenter de la médaille de bronze.