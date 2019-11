Azad Rahimov : l’Azerbaïdjan est prêt à partager son expérience en matière de lutte contre le dopage dans le sport

Paris, 1er novembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan partage toujours sa riche expérience en matière de sport. Les opportunités sur l’élargissement des relations sportives entre l’Azerbaïdjan et les institutions internationales ont fait l’objet de discussions. L’Azerbaïdjan est prêt à aider dix pays dont les programmes antidopage ne répondent pas aux normes internationales, a déclaré Azad Rahimov, ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, lors des discussions menées à la septième session de la Conférence des parties (COP) à la Convention internationale contre le dopage dans le sport au siège de l’UNESCO à Paris.

Le ministre azerbaïdjanais a pris la parole à la cérémonie d’ouverture de la session, ainsi que aux panels consacrés à la lutte contre le dopage dans le sport et à la coopération internationale.

Des dirigeants des institutions sportives de différents pays, des représentants des organisations sportives internationales et des autres organismes ont été présents à cette session.

Azad Rahimov a eu des rencontres bilatérales avec Nada Al-Nashif, sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines à l'UNESCO, Witold Banka, ministre polonais du Sport et du Tourisme, nouveau président de l'Agence mondiale antidopage (AMA), Sergey Khrychikov, chef de la Division des Conventions du Sport du Conseil de l'Europe, Pavel Kolobkov, ministre russe des Sports, et le prince saoudien Fahd ben Abdallah ben Mohammed Al Saoud.