Gymnastique artistique : l’équipe d’Azerbaïdjan décroche sept médailles en Russie

Bakou, 6 décembre, AZERTAC

Un tournoi international de gymnastique artistique en l’honneur Larissa Latynina a été organisé à Obninsk, en Russie.

L’Azerbaïdjan a été représenté à ce tournoi international par Server Aliyev, Aghamourad Gahramanov et Djavidan Babaïev chez les séniors et Samad Mammadli, Mensoum Safarov, Ramin Demirov et Rassoul Ahmadzadé chez les juniors.

L’équipe d’Azerbaïdjan a terminé troisième parmi les équipes.