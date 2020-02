Lutte gréco-romaine : l’équipe d’Azerbaïdjan remporte un succès historique

Bakou, 13 février, AZERTAC

Les Championnats d’Europe de lutte gréco-romaine organisés à Rome, en Italie, ont pris fin.

Sous la direction de l’entraîneur-chef Alexandre Tarakanov, des entraîneurs Rövchen Baïramov et Akif Aliyev, l’équipe d’Azerbaïdjan de lutte gréco-romaine a décroché, pour la première fois dans son histoire, 6 médailles aux Championnats d’Europe. Sénan Suleymanov (77 kg) et Rafig Husseynov (82 kg) ont battu tous leurs adversaires et sont devenus champions d’Europe. Eldéniz Azizli (55 kg), Mourad Bazarov (60 kg), Ulvi Guénizadé (72 kg) et Islam Abbassov (87 kg) se sont contentés des médailles de bronze.

Ainsi, ayant obtenu 6 médailles dont 2 en or et 4 en bronze, l’équipe d’Azerbaïdjan s’est classée deuxième avec 116 points après la Russie (128 points). L’équipe de Turquie a pris la troisième place avec 90 points.