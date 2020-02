Des taekwondokas azerbaïdjanais ont décroché quatre médailles en Suède

Bakou, 20 février, AZERTAC

La cinquième édition de la Coupe du président du taekwondo a débuté dans la ville suédoise d’Helsingborg.

L’Azerbaïdjan a entamé la compétition avec succès. Les quatre taekwondokas azerbaïdjanais ont décroché des médailles. C’est Payam Gobadi Oghaz (87 kg) qui a battu tous ses adversaires et a remporté la médaille d’or du tournoi. Les trois autres taekwondokas azerbaïdjanais Aïkhan Taguizadé (74 kg) et Radik Issaïev (plus de 87 kg) chez les hommes, Patimat Abakarova (53 kg) chez les femmes s’étaient satisfaits du bronze.