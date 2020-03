Le Premier ministre azerbaïdjanais félicite son homologue ukrainien pour sa nouvelle nomination

Bakou, 6 mars, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, a adressé une lettre de félicitations à Denys Chmygal pour sa nomination au poste de Premier ministre de l’Ukraine.

« Je vous félicite cordialement pour votre nomination au poste de Premier Ministre de l'Ukraine. Les relations amicales traditionnelles et la coopération mutuellement bénéfique entre l'Azerbaïdjan et l'Ukraine constituent une base solide pour le développement de nos relations interétatiques. J'espère que nous prendrons des mesures conjointes pour développer et renforcer davantage nos relations bilatérales et notre coopération stratégique.

Je vous souhaite une excellente santé, du bonheur et des succès dans l’exercice de votre future mission en faveur de la prospérité du peuple ukrainien », lit-on dans la lettre de félicitations.