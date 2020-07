Le président azerbaïdjanais présente ses condoléances à l’empereur du Japon

Bakou, 7 juillet, AZERTAC

Le président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev a adressé un message de condoléances à l’empereur Naruhito du Japon.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais s’est déclaré très attristé par la nouvelle de la catastrophe naturelle survenue dans le sud du Japon faisant de nombreuses morts et d’importants dégâts matériels.

Le président Ilham Aliyev a présenté, en son nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, ses vives condoléances à l’empereur du Japon, aux familles et aux proches des victimes, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.