Le secrétaire général du Conseil turc condamne fermement la provocation arménienne

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

Le Secrétaire général du Conseil turc, Bagdat Amreev, a fermement condamné l’attaque des forces armées arméniennes en utilisant de l’artillerie en direction de la région de Tovouz à la frontière azerbaïdjano-arménienne et, donc, l’aggravation de la situation dans la région et a exprimé sa profonde préoccupation à ce sujet.

Dans un communiqué, le Secrétaire général présente ses condoléances aux familles des martyrs, au peuple et au gouvernement azerbaïdjanais à la suite des pertes en vies humaines et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Conseil turc réaffirme son attachement aux normes et principes du droit international et met en valeur l'importance du règlement rapide du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur la base de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières internationalement reconnues de la République de Azerbaïdjan.

Dans ce contexte, le Secrétaire général appelle les parties au conflit à arrêter les hostilités, à surmonter l’escalade et à continuer de chercher des voies pour le règlement pacifique du conflit dans le cadre des normes et principes du droit international, des résolutions pertinentes de 1993 du Conseil de sécurité des Nations Unies.