L'Université ADA tient un symposium sur la sécurité énergétique

Bakou, 15 août, AZERTAC

Un symposium sur la sécurité énergétique s'est tenu à l'initiative du centre de connaissances sur l'UE de l'Université ADA, en collaboration avec la Naval Postgraduate School (NPS), la Société pétrolière nationale de la République d'Azerbaïdjan, le Centre de connaissances sur la sécurité énergétique de l'OTAN (ENSEC COE) et la compagnie pétrolière BP. Compte tenu de la situation pandémique actuelle, le symposium s'est tenu pour la première fois en format virtuel.

L'objectif principal du symposium est d'étudier l'importance géopolitique et économique de la sécurité énergétique pour les professionnels travaillant dans le domaine concerné, les menaces et dangers modernes, les risques et probabilités, leurs types et causes, les moyens de combattre les menaces et les mesures pour les éliminer.