Les inondations ont causé la mort de 148 personnes au Yémen

Le Caire, 24 août, AZERTAC

Souffrant des conflits armés et de la pandémie de Covid-19, le Yémen a également subi des dégâts causés par des inondations. À la suite de la catastrophe, 148 personnes sont décédées et plus de 300 000 personnes se sont retrouvées sans domicile.

Le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, André Mahecic, a déclaré que des milliers de personnes avaient perdu leur emploi à la suite des inondations. Il a ajouté que les personnes qui ont perdu leur maison et sont privées de nourriture étaient plus vulnérables contre le coronavirus.