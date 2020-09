La Géorgie lance l’exercice militaire Noble Partner 2020

Tbilissi, 7 septembre, AZERTAC

La Géorgie a lancé ce lundi 7 septembre l’exercice militaire multinational intitulé « Noble Partner 2020 ».

La cérémonie d'ouverture a été suivie par le chef du bureau de l'attaché militaire de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Géorgie, le lieutenant-colonel Fouad Ibrahimov, et l'officier du même bureau, le lieutenant-chef Djafar Mammadov. Les exercices, organisés avec le soutien du département américain de la Défense, se déroulent sur les polygones de Vaziani et Norio près de Tbilissi.

Plus de 2 700 militaires provenant des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Pologne et de France participent à l'exercice militaire. L’objectif de cet exercice est d'améliorer le niveau de préparation des forces armées de Géorgie, des États-Unis et des pays partenaires, ainsi que de renforcer la stabilité et la sécurité dans la région de la mer Noire.