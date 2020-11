Le drapeau azerbaïdjanais planté à Aghdam VIDEO

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

Conformément à la déclaration trilatérale du Président de la République d'Azerbaïdjan, du Premier ministre de la République d'Arménie et du Président de la Fédération de Russie, les unités de l'armée azerbaïdjanaise qui sont entrées le 20 novembre dans la région d'Aghdam y ont effectué une série de mesures, a rapporté le ministère de la Défense.

Afin d'assurer le déplacement en sécurité des troupes azerbaïdjanaises dans cette direction, les terrains ont été déminés pendant la nuit, les travaux de génie et de fortification ont été achevés et les routes dans cette destination ont été rendues praticables. À l'heure actuelle, des mesures nécessaires sont prises pour déployer le personnel et les matériels blindés des unités militaires azerbaïdjanaises dans la région.

La région libérée d'Aghdam est passée sous le contrôle total de l'armée azerbaïdjanaise. Le drapeau national de l'Azerbaïdjan a été hissé au centre de la ville d'Aghdam, l'hymne national a retenti et le président de la République d'Azerbaïdjan et Commandant suprême des forces armées, Ilham Aliyev, en a été informé.

La mosquée du Vendredi et son territoire dans la ville d'Aghdam ont été nettoyés par les militaires, un adhan (appel) à la prière a été récité dans la mosquée et les prières du vendredi ont été accomplies.