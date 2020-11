Le président Ilham Aliyev a félicité le peuple azerbaïdjanais pour la libération de la région de Kelbedjer de l’occupation VIDEO

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

Le Président de la République et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, a présenté ses félicitations au peuple azerbaïdjanais pour la libération de la région de Kelbedjer de l’occupation arménienne.

« Le district de Kelbedjer a été libéré de l'occupation aujourd'hui. Je félicite chaleureusement tout le peuple azerbaïdjanais à cette occasion. Chers habitants de Kelbedjer, je vous félicite. Votre région natale a été libérée de l'occupation. Le peuple azerbaïdjanais attend avec impatience ce jour depuis des années », a déclaré le président de la République Ilham Aliyev dans son adresse à la nation à cette occasion.

Le chef de l’Etat a dit que les sites historiques et la nature de Kelbedjer ont été gravement endommagés, qualifiant de grande tragédie l'occupation de cette région ainsi que celle des autres. Il a marqué que l'occupation de Kelbedjer, après Choucha et la région de Latchine en mai 1992, a créé une liaison géographique entre l'Arménie et le Haut-Karabagh.

« Tout le monde sait que l'ancienne Région autonome du Haut-Karabagh n'avait pas de frontière avec la République d'Arménie. L'Arménie était séparée du Haut-Karabagh par la région de Latchine et le couloir de Latchine. L'occupation de la région de Latchine, de Choucha et puis de Kelbedjer a créé une liaison géographique entre l'Arménie et le Haut-Karabagh sur une vaste zone, et c'était l'objectif de l'ennemi. Après l'occupation de Kelbedjer, il est possible de dire que la communication s'est établie entre l'Arménie et le Haut-Karabagh de plusieurs manières. Tout d'abord, des armes, du matériel et du personnel y ont été envoyés. Cela a à la fois fourni de grands avantages pour la politique d'agression ultérieure de l'Arménie », a souligné le président Ilham Aliyev.