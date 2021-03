La Turquie continue d'assouplir les restrictions liées à la pandémie

Istanbul, 6 mars, AZERTAC

Dès aujourd'hui, les restrictions de week-end imposées en Turquie dans le cadre des mesures préventives contre le Covid-19 sont partiellement assouplies.

Depuis le 2 mars, l'assouplissement des restrictions dans les provinces turques à risque faible et moyen a commencé. Le système éducatif du pays, les horaires de travail dans un certain nombre d'organismes gouvernementaux ont été rétablis, les cafés et restaurants ont ouvert leurs portes aux clients.

À partir d'aujourd'hui, le couvre-feu nocturne du week-end sera partiellement ou totalement levée en fonction du nombre de contaminations dans les régions. Les restrictions ne dureront que les dimanches à Istanbul et à Izmir, comme dans de nombreuses provinces à haut risque, et sera complètement levée à Ankara.