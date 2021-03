Le président Ilham Aliyev s’entretient par visioconférence avec le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce VIDEO

Bakou, 10 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev s’est entretenu le 10 mars, par visioconférence, avec le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Peter Szijjarto.

Accueillant le ministre hongrois, le président Ilham Aliyev a déclaré :

- Monsieur le ministre, bienvenue. Très content de vous voir. C'est bien que vous nous rendiez visite cette fois et nous avons l'occasion de nous parler. Je sais que récemment, il y a quelques mois, vous avez eu une réunion en ligne avec votre collègue sur les questions de la Commission intergouvernementale. J'en ai été informé et je pense que les choses commencent à aller dans le bon sens.

Bien entendu, en tant que partenaires stratégiques, la Hongrie et l'Azerbaïdjan doivent poursuivre leur coopération active dans divers domaines. Nous vous remercions de votre soutien dans nos communications avec la Commission européenne. Comme vous le savez, nous sommes maintenant dans la phase finale des discussions sur le nouvel accord en raison de la pandémie et de la guerre. Ces discussions ont évidemment été suspendues, mais la majorité des dispositions a déjà été approuvée. Donc, je suis sûr que dans les mois à venir, il devrait y avoir plus de progrès. Bien sûr, l'agenda bilatéral est très important et la Hongrie et l'Azerbaïdjan, en tant que deux pays amis, doivent rendre plus active la coopération dans les domaines économique et commercial. Surtout maintenant, après la libération des territoires occupés, de nombreuses opportunités y existent en matière de reconstruction des territoires. C'est une dévastation totale. Vous avez probablement vu des vidéos de cette région, c'est une destruction totale. Nous devons donc reconstruire ses territoires à partir de zéro. C'est plus de 10 000 kilomètres carrés. C'est une grande partie de l'Azerbaïdjan et, bien sûr, nous voulons le faire en coopération avec nos partenaires. Comme je l'ai déjà déclaré publiquement à plusieurs reprises, nous inviterons les entreprises des pays amis à la coopération. La Hongrie est l'un des amis les plus proches de l'Azerbaïdjan. Je suis convaincu que les entreprises hongroises auront de nombreuses opportunités pour travailler avec nous dans les territoires libérés, ainsi que dans d'autres domaines. Je sais qu'il y a un grand potentiel dans l'agriculture, dans les technologies. Nous prévoyons de mettre en œuvre des projets d’infrastructure moderne et d’urbanisme dans ces territoires libérés. Donc, un énorme travail à faire et je suis sûr que vous en discuterez en profondeur lors de vos rencontres en marge de votre visite.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Peter Szijjarto, a déclaré :

- Merci beaucoup pour cette opportunité de vous rencontrer par visioconférence. Vous savez, Monsieur le Président, que notre position a toujours été que l’Azerbaïdjan mérite sa souveraineté au sein de ses frontières internationalement reconnues. Ce droit de l’Azerbaïdjan a été violé au cours des dernières décennies et nous avons figuré parmi les pays qui n’ont pas caché leur position le concernant et nous continuerons de représenter cette approche de manière très claire. Vous pouvez être sûr, Monsieur le Président, que nous manifesterons toujours une approche équilibrée à cet égard et nous dirons toujours la vérité et nous exprimerons notre position très ouvertement. Monsieur le Président, le Premier ministre de notre pays m’a demandé de vous transmettre ses salutations.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations de Viktor Orban et a demandé au ministre de lui transmettre les siennes.