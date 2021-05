Deux grands maîtres azerbaïdjanais disputeront la 6e étape du Champions Chess Tour

Bakou, 18 mai, AZERTAC

La sixième étape du Champions Chess Tour organisée par le champion du monde d’échecs Magnus Carlsen aura lieu le 23 mai.

L’Azerbaïdjan y sera représenté par deux grands maîtres, Chahriyar Mammadyarov et Teymour Radjabov.

Le Norvégien Magnus Carlsen, les joueurs d'échecs américains Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura et Wesley So, les représentants russes Jan Nepomnyashi, Peter Svidler, Daniil Dubov, Alexander Grischuk, le Chinois Ding Liren, le représentant néerlandais Anish Giri, le Français Maxime Vachier-Lagrave, l’Iranien Alireza Firouzja, l’Argentin Alan Pichot et l'Arménien Levon Aronian participeront eux aussi dans le tournoi.