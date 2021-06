La première discussion d’un projet de loi sur les médias s'est tenue à l’AZERTAC

Bakou, 29 juin, AZERTAC

La première discussion d’un projet de loi de la République d'Azerbaïdjan sur les médias a eu lieu, mardi 29 juin, à l'Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC).

Les discussions ont été marquées par la présence de la direction de l'Agence de développement des médias, des membres du Conseil d'administration de l'AZERTAC et des chefs de départements.

Tout d'abord, des fleurs ont été déposées devant le monument du leader national Heydar Aliyev, érigé dans le hall du bâtiment administratif de l’AZERTAC. Ensuite, des fleurs ont été déposées devant les portraits des journalistes tombés en martyrs Maharram Ibrahimov et Siradj Abychov.

Aslan Aslanov, président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, a remercié la direction de l'Agence de développement des médias pour avoir organisé la première discussion du projet de loi à l'AZERTAC.

« Actuellement, l'espace médiatique se mondialise rapidement et le rôle des médias dans la société augmente à un rythme sans précédent. En conséquence, les technologies avancées entrent rapidement dans nos vies, des tendances majeures se dessinent. Aujourd'hui, les journalistes et nos médias nationaux ont pour mission d'informer la société de manière plus objective et professionnelle. À cet égard, l'amélioration de la législation est l'exigence la plus importante du moment. Je suis persuadé que l'Agence de développement des médias saura s'acquitter avec succès de ses responsabilités dans ce domaine », a déclaré le président du Conseil d'administration.

Ehmed Issmayilov, directeur exécutif de l'Agence de développement des médias, a remercié la direction de l'AZERTAC des conditions créées pour la discussion du projet de loi sur les médias. Le directeur a souligné que les avis des journalistes de l’AZERTAC, première agence de presse en Azerbaïdjan, pourraient être pour le bien commun, et les a appelés à échanger leurs points de vue.

Reghsané Karimova, directrice du service juridique de l'Agence de développement des médias, a présenté le projet de loi. Il a été souligné que les dispositions du projet s'appliquent aux entités médiatiques établies sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan, aux rédactions, à leurs produits, à toutes les entités médiatiques en dehors du pays et destinées au territoire et au public azerbaïdjanais. Dans le même temps, les dispositions du projet ne s'appliquent qu'à la partie des produits médiatiques créés à l'étranger distribués sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Elle a informé les participants des produits médiatiques, des autorités, des exigences relatives aux informations diffusées dans les médias, de l'utilisation des informations provenant des médias, du registre des médias, de l'accréditation des journalistes et d'autres dispositions du projet de loi.

La réunion s'est poursuivie par une discussion et un échange de vues sur le projet de loi.