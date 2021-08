Le président azerbaïdjanais : L'Arménie commettait toujours de diverses provocations contre nous durant le processus de négociation

Bakou, 15 août, AZERTAC

En effet, l'Arménie commettait toujours de diverses provocations contre nous durant le processus de négociation et nous le constations à différentes étapes des discussions. Dès qu'il y avait des progrès dans les négociations, des provocations militaires étaient immédiatement commises. Ils nous attaquaient, ils attaquaient la population civile, perturbant ainsi les négociations, a fait savoir le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son entretien à la chaîne de télévision CNN Turk.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a dit qu’avant la Seconde guerre du Karabagh, en juillet et août, les Arméniens avaient effectué des agressions militaires similaires.

« En juillet, nos civils et nos militaires ont été la cible des tirs d'artillerie. En conséquence, nous avons subi des pertes. En août, ils ont envoyé un groupe de sabotage en Azerbaïdjan et ont tenté d’y commettre des actes terroristes. Ce groupe de sabotage a lui aussi été neutralisé. Comme vous le savez, après cela, en septembre, ils ont de nouveau tiré sur nos villages et nos positions militaires. En conséquence, le premier jour de la guerre, nous avons eu des victimes parmi la population civile et les militaires. Bien sûr, il fallait les arrêter, et cela a été le cas », a souligné le président Ilham Aliyev.