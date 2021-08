Le karatéka azerbaïdjanais Eminagha Gouliyev devient double champion d’Europe

Bakou, 23 août, AZERTAC

Les Championnats d'Europe de karaté cadets, juniors et espoirs ont pris fin à Tampere, en Finlande.

Le dernier jour de la compétition, le karatéka azerbaïdjanais Eminagha Gouliyev (60 kg) a battu tous ses adversaires et devenu double champion d’Europe. Husseyn Mammadly (67 kg) et Mediné Sadigova (55 kg) se sont satisfaits du bronze.

L’équipe d’Azerbaïdjan a été représentée aux championnats d'Europe par 24 karatékas et remporté 7 médailles, dont 3 en or, 1 en argent et 3 autres en bronze.